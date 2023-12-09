Дожди в Краснодарском крае вызовет смещающийся из Турции к северу циклон

В атмосфере над территорией Кубани 9 декабря погоду продолжит формировать циклон, медленно смещающийся из Турции к северу, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Циклон сохранит обширные облачные поля, которые будут причиной локальных осадков в Краснодарском крае. Местами в западной части региона небольшие осадки, ночью и утром в южной половине возможен туман.

Ветер восточный 6-11 м/с, в южной половине Краснодарского края ночью и утром 4-9 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха на Кубани днем +3…+8 °C, местами в южной половине края +7…+12 °C, в горах +1…+6 °C. На Черноморском побережье — +11…+16 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В Краснодаре дожди ожидаются во второй половине дня 9 декабря. Температура воздуха +7…+9 °C. Ветер северо-восточный — 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., метеозависимым людям стоит уделить внимание своему здоровью.

Временами в Краснодаре дожди пройдут и 10 декабря. Температура воздуха +5…+7 °C, сообщил Леус в своем Telegram-канале.

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