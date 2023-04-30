Дожди с грозами, ураганный ветер и туман ожидаются 1 мая в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в Праздник весны и труда на Кубани будет переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. В отдельный районах края ожидается сильный дождь.

Ночью и утром в отдельных районах Кубани будет туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем прогреется до +13…18 С°, а ночью опустится до +6…11 С°. На Черноморском побережье днем +11…16 С°, ночью +7…12 С°. В горах днем +5…10 С°, ночью +1…6 С°.

В Краснодаре 1 мая ожидается переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы достигнут 15-17 м/с. Днем потеплеет до +14…16 С°, а ночью похолодает до +7…9 С°.

В связи с непогодой на Кубани до 1 мая действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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