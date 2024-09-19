Дожди с грозами ожидаются днем 19 сентября на юге Краснодарского края

В Краснодарском крае 19 сентября будет переменная облачность.

По данным синоптиков, днем местами в южной половине края региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем поднимется до 22…27°С, на Черноморском побережье днем воздух прогреется до 23…28°С. Будет дуть северо-восточный и восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Краснодаре 19 сентября будет переменная облачность, дождей не ожидается. Порывы ветра днем будут достигать 15 м/с. Температура днем в кубанской столице поднимется до 24…26°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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