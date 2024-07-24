Дожди с грозами ожидаются 25 июля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в четверг в регионе будет переменная облачность.

Во второй половине дня местами на Кубани пройдут ливни с грозами. Ветер северный с переходом в восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +19 °С, а днем поднимется до +26…31 °С. На Черноморском побережье до +28…33 °С, а в горах до +18…23 °С.

В Краснодаре 25 июля будет преимущественно без осадков. Ночью похолодает до +17…19 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +29…31 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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