Дожди с грозами ожидаются 21 июля в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в пятницу на Кубани будет переменная облачность.

Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный с переходом в западный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха в дневные часы поднимется до +28…33 °С, а ночью опустится до +15…20 °С. На Черноморском побережье днем +27…32 °С, ночью +18…23 °С. В горах днем +21…26 °С, ночью +9…14 °С.

В Краснодаре 21 июля будет переменная облачность, без осадков. Днем потеплеет до +31…33 °С, а ночью похолодает до +17…19 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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