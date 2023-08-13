Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Краснодарском крае 14 августа

По прогнозу синоптиков, в понедельник на Кубани будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Вечером в горных и предгорных районах края ожидаются дожди с грозой. Ветер северный, 5-10 м/с, днем и вечером его порывы достигнут 12-14 м/с.

В дневные часы температура воздуха прогреется до +31…36 °С, а ночью опустится до +18…23 °С. В горах днем +24…29 °С, ночью +14…19 °С. На Азовском побережье днем +28…33 °С, ночью +20…25 °С.

На Черноморском побережье 14 августа будет переменная облачность, без существенных осадков. Вечером местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до +31…36 °С, а ночью похолодает до +22…27 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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