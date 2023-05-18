Дожди с грозами и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Антициклон, который принес на Кубань солнечную и сухую погоду, постепенно начал ослабевать. На смену ему придут фронтальные разделы циклонического вихря. Из-за этого в ближайшие дни в Краснодарском крае испортится погода.

По прогнозу синоптиков, уже 19 мая в регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем прогреется до +22…27 °С, а ночью опустится до +10…15 °С. На Черноморском побережье днем +20…25 °С, ночью +10…15 °С. В горах днем +14…19 °С, ночью +5…10 °С.

В выходные дни циклон усилится. В отдельных районах Кубани пройдут сильные дожди с грозами. Дневная температура воздуха к 21 мая понизится до +20 °С.

Кроме того, в ближайшие дни в Краснодарском крае усилится ветер. 19 мая его порывы достигнут 15-18 м/с, а в Новороссийске 19-24 м/с. В выходные ожидается восточный ветер 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с. На Черноморском побережье 20 мая скорость порывов северо-восточного ветра достигнет 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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