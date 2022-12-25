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Дожди и ветер 26 декабря ожидаются в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhdi-i-veter-26-dekabrya-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В начале предновогодней недели на Кубани ожидается переменная облачность и дожди. Также по прогнозам синоптиков, 26 декабря в горах и предгорье ночью и утром возможен мокрый снег.

Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с. Ночью термометры покажут от -3 °С до +2 °С, в юго-западных районах ночью — от +1 °С до +6 °С, днем — от +5 °С до +10 °С. На севере Кубани — от +1 °С до +6 °С. В горах ночью будет от -4 °С до +1 °С, днем термометры покажут от 1 °С до 6 °С.

На Черноморском побережье 26 декабря будет переменная облачность. Местами дождь. Ночью термометры покажут от +3 °С до +8 °С. Днем воздух прогреется до +12 °С.

Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Ночью на участке Анапа — Геленджик прогнозируют ветер до 15-18 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: в горах Красной Поляны 23 декабря открыли горнолыжный сезон.

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