Дождь, туман и гололедицу прогнозируют в Краснодарском крае 10 декабря

По данным краевого Гидрометцентра, на Кубани в ночь на 10 декабря будет преимущественно без осадков. Местами может подморозить. Днем в отдельных районах пойдет сильный дождь.

Скорость ветра в регионе составит 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет от +4 до -1 °С, днем — от +4 до +9 °С. Ночью, утром и в первой половине дня местами возможен туман и гололедно-изморозевые отложения.

В горах ночью температура опустится до -4 °С, днем будет от -3 до +2 °С. На Черноморском побережье ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4..9 °С, днем +8..13 °С, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: первый снег в Краснодарском крае выпадет не раньше середины декабря.

Подпишись, здесь всегда интересно.