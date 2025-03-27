Дождь, туман и до +26 °C прогнозируют 28 марта в Краснодарском крае

По сообщению синоптиков, в пятницу на Кубани ожидается переменная облачность. Ночью и утром 28 марта в северной половине края вероятны небольшие дожди, в отдельных районах — туман.

Температура воздуха ночью +5…+10 °C. Днем воздух прогреется до +21…+26 °C, местами на Азовском побережье и в северной половине региона будет +14…+19 °C.

В горах ночью столбики термометров покажут отметку в +2…-3 °C, днем +9…+14 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +19…+24 °C.

В Краснодаре ночью и утром 28 марта в низинах и у водоемов возможен туман. В ночные часы прогнозируют +8…+10 °C. Днем ожидается +23…+25 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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