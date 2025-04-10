Дождь со снегом и гололедица ожидаются в Краснодарском крае 11 апреля 

В пятницу на Кубани будет пасмурно, пройдут осадки. Утром и днем в отдельных районах прогнозируют сильные осадки и туман.

По данным синоптиков, местами в крае ожидаются дождь и дождь со снегом. В горах пройдет мокрый снег.

В целом по краю температура воздуха ночью опустится до 0…5 °С, днем воздух прогреется до 10…15 °С. В горах ночью температура опустится до -7…-12 °С , днем ожидается -3…- 8 °С. На Азовском побережье ночью будет 2…7°С, днем 8…13°С.

Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами может достигать 12–14 м/с. В западной части края прогнозируют порывы ветра 15–20 м/с.

На побережье Черного моря ожидается переменная облачность, местами пройдет сильный дождь. Порывы южного ветра будут достигать 15–20 м/с, местами 20–25 м/с. В Туапсе порывы ветра до 9–14 м/с, местами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью на побережье 2…7°С, днем воздух прогреется до 7…12°С.

В Краснодаре в пятницу утром ожидают кратковременные дожди, а днем местами сильный снег. Ветер южный с порывами днем до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+2°С, днем воздух прогреется до 12…14°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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