Дождь со снегом, гроза, град и сильный ветер ожидаются 4 апреля на Кубани

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений.

По сообщению синоптиков, 4 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, в горах — с мокрым снегом, днем и вечером возможна гроза.

До конца суток пятницы в отдельных районах Кубани прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром — его порывы могут достигать 20 м/с. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, днем будет +13…+18 °C. В горах ночью и днем 0…+5 °C. На Черноморском побережье ночью ожидается +7…+12 °C, днем +10…+15 °C.

В Краснодаре 4 апреля облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 °C, днем +15…+17 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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