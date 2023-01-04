Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, с пятницы погода на Кубани резко ухудшится из-за прохождения фронтальных разделов через территорию региона.

На смену теплым и сухим дням придут похолодание и осадки. Основной удар стихии ожидается 6 января. В этот день на территории Краснодарского края прогнозируют дождь и мокрый снег. В горных районах пройдет снег.

В отдельных районах Кубани пройдет сильный дождь с грозой. На дорогах будет гололед. Также ожидается налипание мокрого снега.

Кроме того, в ближайшие дни в регионе понизится температура воздуха и усилится ветер, его порывы достигнут 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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