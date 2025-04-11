Дождь с мокрым снегом прогнозируют 12 апреля в Краснодарском крае

Резкое похолодание пришло в Краснодарский край в начале этой недели: ночью были заморозки, днем — дождь и снег. Чего ждать на выходных, и когда вернется теплая погода — расскажет корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

«С наступлением весны тянет выбраться на природу. Я нахожусь в Городском парке Краснодара, и здесь уже чувствуется весеннее тепло по-настоящему. Запах первого весеннего тюльпана просто великолепен. Помимо растений, которые уже есть — кустарников и деревьев — здесь скоро появится еще несколько разновидностей цветов. Сейчас у агрономов самая горячая пора, так как растения выходят из зимней спячки, и им требуется уход», — рассказывает журналист.

Жители Краснодара поделились, что даже в пасмурную погоду они стараются посетить Горпарк, в том числе в будние дни, чтобы насладиться весной.

— Здесь очень здорово. Я покормила голубей, гусей, получила огромное удовольствие. — Чувствуется весна. Надеюсь, холодов больше не будет. — По нашей погоде не скажешь, что это теплые деньки — то снег, то дождь, то еще что-нибудь. — Конечно, чувствуется весна. Я живу в Геленджике, там лето уже давно наступило.

В предстоящие выходные, 12 и 13 апреля, в краевой столице воздух прогреется до +15 °С.

«В субботу, в первой половине дня, практически по всему краю ожидаются осадки, местами — с мокрым снегом. А на следующей неделе в регионе воздух будет прогреваться в среднем до +17…25 °С, возможны дожди, но они будут кратковременными, и после них может появляться радуга. Это отличный повод провести время с семьей в парке, покормить уток, выпить кофе или просто подышать весенним воздухом», — отмечает корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

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