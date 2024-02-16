Дождь с мокрым снегом ожидаются 17 февраля в Краснодарском крае

По данным синоптиков, 17 февраля на Кубани будет облачно, местами в южной половине региона пройдут дожди с мокрым снегом.

В горах пройдет снег. Ночью и утром в южной половине края в отдельных районах ожидается туман и гололед.

Температура воздуха ночью понизится до -1…-6°С, днем будет +1…+4°С. Местами в южной половине края потеплеет до +8°С. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

На Черноморском побережье небо затянут облака. Существенных осадков не ожидается.

Ветер на побережье северо-восточный, местами его порывы достигнут 19-24 м/с ночью и 15-20 м/с — днем. Температура воздуха на побережье ночью +1…+6°С, днем +7…+12°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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