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Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhd-s-mokrym-snegom-ozhidaetsya-v-krasnodare-blizhajshej-nochyu
Дождь с мокрым снегом пройдет в Краснодаре ближайшей ночью
Фото Oleg Magni, pexels.com

Синоптики прогнозируют в краевой столице дождь со снегом ночью и утром 14 декабря. Днем существенных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха понизится до +1…3 °С, днем столбики термометров поднимутся до +4…6 °С. Ветер ожидается западный с переходом на восточный, 5–10 м/с.

На территории Краснодарского края также пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер западной четверти с переходом на восточную 5–10 м/с, местами порывы 9–14 м/с. На участке Анапа — Геленджик ожидаются порывы до 15–18 м/с.

Ночью температура воздуха по краю 0…+5 °С, днем +3…8 °С. В горах ночью столбики термометров опустятся до +3…-2 °, днем воздух прогреется до +3…8 °С. На Черноморском побережье ночью и днем ожидается +3…8 °С, на участке Анапа — Геленджик +7…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди и грозы ожидаются в Сочи 13–14 декабря.

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