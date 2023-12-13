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Дождь с мокрым снегом ожидается 13 декабря в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhd-s-mokrym-snegom-ozhidaetsya-13-dekabrya-v-krasnodarskom-krae
Дождь с мокрым снегом ожидается 13 декабря в Краснодарском крае
Фото Jessica Knowlden, unsplash.com

По данным погодного центра «Фобос», 13 декабря Кубань будет находиться под влиянием циклона.

Метеорологи отмечают, что влияние циклона на погоду края будет ослабевать. Циклон потеряет силу, в облачности появятся прояснения, а дожди будут идти локально и кратковременно. Местами дождь будет сопровождаться мокрым снегом.

В связи с осадками температура днем составит +5…+7°С. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.

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