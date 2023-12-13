Дождь с мокрым снегом ожидается 13 декабря в Краснодарском крае

По данным погодного центра «Фобос», 13 декабря Кубань будет находиться под влиянием циклона.

Метеорологи отмечают, что влияние циклона на погоду края будет ослабевать. Циклон потеряет силу, в облачности появятся прояснения, а дожди будут идти локально и кратковременно. Местами дождь будет сопровождаться мокрым снегом.

В связи с осадками температура днем составит +5…+7°С. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы.

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