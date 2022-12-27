Дождь с грозой, сильный ветер и туман ожидаются 28 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет облачно с прояснениями. Ночью и днем в регионе ожидаются осадки, местами сильные.

В отдельных районах пройдет дождь с грозой. В горах выпадет снег. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами скорость порывов достигнет 15-20 м/с.

Днем и ночью воздух в Краснодарском крае будет на уровне +2…7°С. В горах днем 0…+5°С, ночью +1…-4°С. На Черноморском побережье днем +7…12°С, ночью +5…10°С.

В Краснодаре 28 декабря ожидаются сильный дождь и ветер. На небе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем и ночью будет на уровне +5…7°С. Ветер западный 4-9 м/с, временами порывы до 15 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: жителей Сочи предупредили о надвигающихся дождях и снегопадах. Непогода придет на курорт утром 28 декабря. В течение дня местами ожидаются сильные дожди, возможна гроза.