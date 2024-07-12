Дождь и жару до +41 °С прогнозируют на Кубани 12 июля

Местами в регионе пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах — сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами 20–22 м/с.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный 5–10 м/с, местами порывы 12–14 м/с, в Новороссийске 15–20 м/с.

Воздух прогреется до +32…37 °С, во второй половине дня и вечером — сильная жара +39…41 °С. В горах днем потеплеет до +23…28 °С, на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +31…36 °С, во второй половине и вечером — жара +37 °С.

В Краснодаре будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух днем прогреется до +36…38 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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