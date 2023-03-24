Дождь и туман ожидаются 25 марта в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в субботу на Кубани будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня в отдельных районах пройдет дождь. Ночью и утром местами ожидается туман.

Воздух днем прогреется до +15…20 °С, а ночью температура опустится до +3…8 °С. В горах днем + 7…12 °С, а ночью +2…-3 °С. На Азовском побережье воздух прогреется до +10…15 °С. Ветер восточный 4-9 м/с.

На Черноморском побережье в этот день ожидается переменная облачность, местами пройдет дождь. Днем потеплеет до +11…16 °С, а ночью похолодает до +7…12 °С. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.

В Краснодаре 25 марта будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха днем поднимется до + 15…17 °С, а ночью опустится до +5…7 °С. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: дерматолог объяснила, как солнечные лучи воздействуют на прыщи. Загар не является универсальным средством от акне, уверена доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.