Дерматолог объяснила, как солнечные лучи воздействуют на прыщи

Некоторые люди считают, что с наступлением весны Солнце может помочь избавиться от прыщей на теле. Однако загар не является универсальным средством от акне, уверена доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, солнечные лучи имеют антисептический эффект. Они уничтожают и стрептококки, и стафилококки. Но при этом Солнце не поможет справиться с воспалительным заболеванием.

«Если мы говорим об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи», — рассказала Галлямова.

Дерматолог отметила, что у акне четыре звена патогенеза, а солнечные лучи воздействуют только на одно из них. Для того, чтобы гарантированно избавиться от акне и прыщей, она посоветовала пройти комплексное лечение у врача, сообщает радио Sputnik.

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