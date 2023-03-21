Дождь и туман ожидаются 22 марта в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет дождь.

Днем и утром в крае преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Воздух днем прогреется до +11…16 °С, ночью похолодает до +3…8 °С. В горах днем +5…10 °С, ночью +3…-2 °С.

На Черноморском побережье в этот день будет переменная облачность, местами пройдет дождь. Ветер восточный 6-11 м/с, на участки между Анапой и Джубгой порывы достигнут 9-14 м/с. Температура воздуха днем составит 9…14 °С, ночью 7…12 °С.

В Краснодаре 22 марта осадков не ожидается. Ночью и утром у водоемов и в низинах будет туман. Воздух днем прогреется до +13…15 °С, ночью похолодает до +5…7 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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