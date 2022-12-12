Дождь и сильный ветер ожидается 13 декабря в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, в отдельных районах сильный.

Воздух днем прогреется до +8…13°С, а ночью температура опустится до +4…9°С. В горах днем +4…9°С, ночью +1…6°С. Ветер южный и юго-восточный 5-10 м/с. Местами порывы до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье в этот день будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. Столбики термометров днем поднимутся до +11…16°С, а ночью опустятся до +8…13°С. Ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 13-17 м/с. На участке от Анапы до Геленджика возможны порывы до 20 м/с.

В Краснодаре временами ожидается дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем потеплеет до +10…12°С, а ночью похолодает до +5…7°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае.