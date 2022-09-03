Дождь и пламя: в Краснодарском крае 4 сентября ожидают ливни при высокой пожароопасности
Общество
03.09.2022 10:44
В связи с прохождением фронтальных разделов через территорию Краснодарского края с 4 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
В течение суток 4 сентября, а также ночью и утром 5 сентября в крае местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 22 м/с. На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При этом в северной части, в юго-западных и центральных районах Краснодарского края до 5 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. На Черноморском побережье — 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: жителей Сочи предупредили о грядущей непогоде. Работает городской оперативный штаб.
Популярные новости
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске суд на 2 месяца арестовал мужчину, зарезавшего прохожего на набережной
- СМИ: таксопарки «Яндекса» через год могут столкнуться с дефицитом автомобилей