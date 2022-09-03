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Дождь и пламя: в Краснодарском крае 4 сентября ожидают ливни при высокой пожароопасности

Общество
03.09.2022 10:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/dozhd-i-plamya-v-krasnodarskom-krae-4-sentyabrya-ozhidayut-livni-s-gradom-pri-vysokoj-pozharoopasnosti
Дождь и пламя: в Краснодарском крае 4 сентября ожидают ливни при высокой пожароопасности
Фото Jessica Knowlden, unsplash.com

В связи с прохождением фронтальных разделов через территорию Краснодарского края с 4 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

В течение суток 4 сентября, а также ночью и утром 5 сентября в крае местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 22 м/с. На участке от Анапы до Сочи есть опасность формирования смерчей над морем, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом в северной части, в юго-западных и центральных районах Краснодарского края до 5 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. На Черноморском побережье — 4 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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