Доверяй, но проверяй: жителей Краснодара насторожил мужчина, зазывающий на дегустацию жвачки в офис

Инцидент произошел 22 марта неподалеку от улицы Красной, 133/1. Агитатор уговаривал прохожих проследовать за ним в офис, арендованный в старом здании около хостела.

Никаких рекламных плакатов и каких бы то ни было банеров, говорящих об акции, у него не было. Людям это показалось крайне подозрительным.

― Мы побоялись с ним идти. Мало ли что там произойдет? Продукция может оказаться отравленной.

«На основании поступившего сообщения граждан на место был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Был проведен опрос указанных лиц, сообщивших о том, что они проводят социальное исследование, направленное на выявление вкусовых предпочтений жевательной резинки у граждан. Объяснение было одобрено, зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», ― рассказал руководитель пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Организаторы акции отказались сообщать цель ее проведения и название компании, сообщают «Краснодарские известия».

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