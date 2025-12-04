Доступ к причалам морпорта Сочи ограничили для обеспечения безопасности

Власти города-курорта ограничили передвижение к причалам морского порта и установили посты контроля для обеспечения антитеррористической безопасности жителей и туристов.

Соответствующее решение приняли 4 декабря в ходе совещания в мэрии, которое провел замглавы Сочи Вячеслав Бауэр.

«В целях обеспечения антитеррористической безопасности жителей и гостей курорта в морском порту Сочи введены ограничения передвижения к причалам. Остальная территория свободна для прогулок», — сообщил Бауэр.

Теперь пассажиры морского транспорта, чтобы пройти к причалам, должны предъявлять паспорт и проездной билет для досмотра перед посадкой на судно. Остальная территория порта остается доступной для посетителей.

Кроме того, специалисты регулярно проводят рейды по выявлению лиц, навязывающих услуги в морпорту. Особое внимание таким проверкам будет уделено в новогодние и рождественские праздники, отметил вице-мэр.

Организовано круглосуточное взаимодействие администрации морского порта с органами безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

