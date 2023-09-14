Достигавшая утром 1000 машин очередь к Крымскому мосту сократилась вдвое

Утром 14 сентября общее число автомобилей, ожидающих возможности проехать через Крымский мост, превысило 1,1 тыс: 650 машин стояло со стороны Керчи, еще 500 — со стороны Тамани.

Скопившиеся заторы перед мостом были вызваны приостановкой движения по нему. Из соображений безопасности проезд по Крымском мосту перекрыли 14 сентября в 5:10. Движение возобновили в обычном режиме спустя несколько часов — в 9:20.

По данным на 13:00, пробки перед Крымским мостом сократились вдвое. Со стороны Керчи в очереди находятся 560 автомобилей, а со стороны Тамани очереди нет вовсе, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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