Дорожный знак упал на ребенка в Сочи, мальчика госпитализировали

Информация об инциденте распространилась в соцсетях вечером 19 ноября.

По словам очевидцев, дорожный знак на улице Гайдара упал на восьмилетнего мальчика. Ребенку оказали первую помощь неравнодушные прохожие, которые также вызвали медиков.

На опубликованных кадрах видно, что дорожный знак «с корнем» вырвало из-под плитки в результате падения.

Как сообщили в МЦУ Сочи, знак упал на ногу ребенку. Его госпитализировали, состояние мальчика удовлетворительное.

На место приехали специалисты технадзора и подрядной организации, чтобы провести служебную проверку.

