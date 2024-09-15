Дорожный конфликт чуть не закончился поножовщиной в Краснодаре

В вечернее время на пересечении улиц 40 лет Победы и Восточно-Кругликовской на проезжей части разгорелся спор между водителями. Видео с кадрами попало в социальные сети.

В ролике, который разлетелся по мессенджерам, говорится о том, что один водитель выбрал не ту полосу для движения, но и не поехал прямо, перегородив проезд другим участникам дорожного движения, стоя на светофоре. Это не понравилось водителю, который ехал сзади. Мужчина выскочил из машины и пошел выяснять отношения на дороге.

По словам очевидцев, словесной перепалкой конфликт не закончился, и водитель вернулся за ножом.

Чем завершилось разбирательство из-за ПДД, на кадрах не видно — автор ролика уехал. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте также: двое водителей не поделили дорогу и подрались на обочине в Краснодаре.