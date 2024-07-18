Дорожный фонд Кубани получит около 2 млрд рублей ежегодно в 2025–2026 годах

Порядка 50 вопросов рассмотрели кубанские парламентарии на 42 пленарном заседании депутаты Законодательного собрания края.

С 2025 года объем бюджетных ассигнований дорожного фонда будет увеличен на сумму доходов краевого бюджета от налога на имущество организаций по нормативу 4%. В 2025 году поступления в фонд составят более 1,9 млрд рублей, в 2026 году – более 2 млрд рублей.

«Большое внимание на очередной сессии уделили социальному блоку. Обсуждали краевые депутаты вопросы земельно-имущественных отношений и изменение в ряде нормативно-правовых актах региона. Так, одной из главных тем стало внесение корректировок в закон о юридической помощи», ― сообщает специальный корреспондент Анастасия Назаренко.

Теперь получить бесплатную консультацию юристов смогут родители участников СВО. Они чаще всего обращаются за правовой помощью для детей, вернувшихся с фронта. Вопросы связаны с получением денежных выплат, соцуслуг и гарантий, предусмотренных законом. Социальную значимость законопроекта отметил и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Мы в очередной раз расширяем категорию жителей Кубани, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Приведены достаточно обоснованные аргументы на этот счет, потому что она необходима. В данном случае мы видим, насколько востребован этот вид помощи родителям участников СВО. Такая возможность должна быть им предоставлена», ― отмечает Бурлачко.

Уточнили краевые парламентарии также порядок предоставления земельных участков участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Так, воспользоваться этой мерой родные военнослужащего могут не раньше чем через шесть месяцев с момента выдачи свидетельства о гибели военного. Что же касается самих участников СВО, то они имеют право получить участок не только там, где зарегистрированы, но и на всей территории Кубани.

«Важно, что в случае гибели участника СВО, члены семей имеют право получить участок по месту регистрации непосредственно их детей. Ранее в законе было прописано, что земельные участки получали участники СВО только по месту своей собственной регистрации», ― подчеркивает заместитель председателя ЗСК Сергей Болдин.

Для льготников депутаты ЗСК утвердили электронный проездной. Ввести его планируют уже в 2026 году. Эта мера позволит сократить траты на обработку данных, помешает предоставлять недостоверность информацию. Более того, если бумажный проездной не использовался, его все равно оплачивали. Новая мера это изменит.

«Электронный проездной оптимизирует многие процессы. Уйдут бумажные носители. При этом непонятным в то время являлось, кто использовал бумажные билеты, кто нет. Денежные средства перевозчикам оплачивались, как бы в расчете на то, что они эти вопросы контролируют. Я думаю, что это позволит серьезным образом экономить бюджет региона», ― говорит Бурлачко.

Единогласно решили кубанские парламентарии освободить от уплаты курортного сбора жителей пяти регионов страны. Это связано с тем, что люди, живущие на прифронтовых территориях, сейчас особенно нуждаются в лечении и отдыхе. В списке Белгородская область и новые территории России. Изменения в закон приняли сразу в двух чтениях.

Также парламентарии приняли закон о трудовом воспитании в учебных заведениях. Документ рассмотрели в первом чтении. По словам депутатов, общественно-полезная деятельность должна быть приоритетом в системе образования.

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