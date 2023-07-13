Дорожный фонд Краснодарского края увеличили на 5,8 млрд рублей

Такое решение по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева приняли 13 июля на 21-й сессии ЗСК.

«Дорожный фонд края увеличиваем на 5,8 млрд рублей. Я помню в 2016 году на это было направлено около 19 млрд. А сейчас 57,5 млрд рублей», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что важно контролировать, как эти деньги трансформируются в конкретный результат — в освещение, тротуары, ремонт и строительство дорог.

Объем дорожного фонда региона в этом году на 12,9 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 220 км трасс. В Сочинской агломерации эти работы уже завершены, в Краснодарской и Новороссийской еще продолжаются. Идет ремонт 7 мостов.

«Добавляем 1,7 млрд рублей. А в целом на это направляем около 4 млрд — чтобы сделать наши районы привлекательными для инвесторов», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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