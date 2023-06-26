Дорожные работы в дневное время ограничили в курортный сезон в Краснодарском крае

Транспортная отрасль, несмотря на поток автомобилей в летний период, работает стабильно.

Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

«С 1 июня на дорогах края сняли реверсивное движение. Подрядные организации осведомлены о необходимости ограничения дорожных работ с 1 мая по 15 сентября в дневное время. Для обеспечения необходимой пропускной способности на участках дорожных работ постоянно осуществляется мониторинг дорожной ситуации. Кроме того, особое внимание уделяется обеспечению безопасности», — сказал заместитель губернатора.

В ходе совещания обсудили создание транспортного коридора по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон» в Краснодаре, а также меры по предупреждению происшествий и аварийность на пассажирском транспорте.

Прошунин поручил главам муниципалитетов принять меры для снижения аварийности на ж/д переездах, а компании «РЖД» — привести переезды в нормативное состояние, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реверсивное движение на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги отменили до конца летнего сезона.