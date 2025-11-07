Дорожники перенесут два архитектурных памятника санатория «Кудепста» в Сочи

Речь идет о павильоне у входа и части подпорной стены с арочной нишей, украшенной маскароном льва.

ГК «Автодор» 7 ноября приступила к переносу двух объектов культурного наследия на территории санатория «Кудепста». Работы ведутся в рамках реконструкции Сухумского шоссе для примыкания обхода Адлера к автомобильной дороге А-147.

Павильон у входа, формирующий въездную группу на территорию ансамбля курорта, и часть подпорной стены в северо-восточном направлении с арочной нишей, украшенной маскароном льва перенесут ближе к спальному корпусу здравницы.

Также уточняется, что специалисты разберут часть подпорной стены, очистят от поросли и граффити, а после установят выше по склону. Достопримечательность будет так же хорошо видна со стороны моря, как и до реконструкции.

Помимо этого специалисты нашли инженерное решение, которое позволит сохранить конную статую — памятник красноармейцам у храма Св. Ф. Ушакова на прежнем месте. Согласно проведенным расчетам, строительно-монтажные работы не затронут памятник и не повлияют на его устойчивость, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

