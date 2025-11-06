В Елизаветинской утвердили предмет охраны для памятника архитектуры XX века

Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Двухклассное училище» (Восточная школа).

Решение о строительстве на восточной окраине станицы нового казачьего училища приняли в 1913 году. Проект здания разработал известный екатеринодарский архитектор Николай Козо-Полянский. Торжественное открытие училища состоялось 1 сентября 1914 года. В первый учебный год там обучались 177 человек. Для детей казаков обучение было бесплатным.

С 1921 по 1925 год в этой школе учился Герой Советского Союза Степан Бреус. В годы Великой Отечественной войны после освобождения станицы в здании был передвижной полевой госпиталь. Затем здесь располагалась школа-интернат № 38, которую позже преобразовали в общеобразовательную школу.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов рассказал, что в предмет охраны здания включили подлинные элементы старинного здания. Их сохранение обеспечит неизменность его исторического облика и уникальных характеристик.

«Теперь устанавливаются четкие правила по эксплуатации, ремонту и реставрации памятника», — сказал Лузинов.

Сейчас на Кубани утверждены предметы охраны более 1 тыс. 80 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

