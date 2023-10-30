Дорожная служба Ейского района внедрит бережливые технологии

«Ейское дорожно-строительное управление №2» присоединилось к реализации задач нацпроекта «Производительность труда».

Соответствующие соглашения предприятие заключило с Региональным центром компетенций и минэкономики Краснодарского края. Глава ведомства Алексей Юртаев отметил значимость применения бережливых технологий в работе дорожных служб.

«Это важный шаг в направлении повышения эффективности, качества строительства и обслуживания автодорог. Улучшение состояния транспортной инфраструктуры обеспечивает комфортное и безопасное движение для жителей и гостей Кубани», — подчеркнул министр.

Дорожная служба Ейского района следит за состоянием более 550 км дорог регионального значения. Для внедрения бережливых технологий эксперты РЦК соберут рабочую группу из сотрудников предприятия и обозначат производственный процесс для оптимизации. Цель — устранить проблемы, негативно влияющие на выработку и прибыль.

Также для коллектива предприятия проведут обучающие тренинги по основам бережливого производства. Первые результаты этой работы рассчитывают получить уже через шесть месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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