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Дорогу к школе в станице Новоминской отремонтируют в 2025 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogu-k-shkole-v-stanitse-novominskoj-otremontiruyut-v-2025-godu
Дорогу к школе в станице Новоминской отремонтируют в 2025 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом стало известно во время «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 4 декабря.

Житель станицы Новоминской рассказал главе региона о том, что единственная дорога, соединяющая район Пятилетки с центром, где расположена школа, находится в аварийном состоянии. Речь идет об участке улицы Ленина — от Котовского до им. Лейтенанта Аралова.

«Проведем ремонт улицы Ленина в два этапа. Первую часть — в следующем году, остальное – в 2025 году», — рассказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что для ремонта дороги в станице Новоминской скорректируют региональный бюджет. По словам, главы Каневского района Александра Герасименко, на капитальный ремонт улицы Ленина потребуется 58 млн рублей. Но для начала работ не хватало финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: водовод длиной 14 км построят в поселке Комсомолец Ейского района. Об этом стало известно на «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

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