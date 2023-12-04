Дорогу к школе в станице Новоминской отремонтируют в 2025 году

Об этом стало известно во время «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 4 декабря.

Житель станицы Новоминской рассказал главе региона о том, что единственная дорога, соединяющая район Пятилетки с центром, где расположена школа, находится в аварийном состоянии. Речь идет об участке улицы Ленина — от Котовского до им. Лейтенанта Аралова.

«Проведем ремонт улицы Ленина в два этапа. Первую часть — в следующем году, остальное – в 2025 году», — рассказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что для ремонта дороги в станице Новоминской скорректируют региональный бюджет. По словам, главы Каневского района Александра Герасименко, на капитальный ремонт улицы Ленина потребуется 58 млн рублей. Но для начала работ не хватало финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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