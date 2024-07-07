Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дорогу к Черному морю в Краснодарском крае 7 июля сковало большими пробками

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogu-k-chernomu-moryu-v-krasnodarskom-krae-7-iyulya-skovalo-bolshimi-probkami
Дорогу к Черному морю в Краснодарском крае 7 июля сковало большими пробками
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Высокий курортный сезон активно продолжается на Черноморском побережье. В отпуск к курортам Кубани многие россияне отправились на автомобилях.

В связи с этим на трассах, ведущих к Черноморскому побережью в Краснодарском крае, образовались сильные пробки.

По данным на 10:00, большой затор протяженностью почти 11 км образовался на трассе М-4 «Дон» около села Хребтового под Горячим Ключом. Чтобы преодолеть этот участок дороги потребуется около получаса.

Также большие пробки собрались в Джубге и Лермонтово: 3,5 км в сторону Сочи и 4,5 км в сторону Горячего Ключа.

Читайте также: для борьбы с обочечниками в Горячем Ключе установили конусы на трассе М-4 «Дон».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях