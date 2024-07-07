Дорогу к Черному морю в Краснодарском крае 7 июля сковало большими пробками

Высокий курортный сезон активно продолжается на Черноморском побережье. В отпуск к курортам Кубани многие россияне отправились на автомобилях.

В связи с этим на трассах, ведущих к Черноморскому побережью в Краснодарском крае, образовались сильные пробки.

По данным на 10:00, большой затор протяженностью почти 11 км образовался на трассе М-4 «Дон» около села Хребтового под Горячим Ключом. Чтобы преодолеть этот участок дороги потребуется около получаса.

Также большие пробки собрались в Джубге и Лермонтово: 3,5 км в сторону Сочи и 4,5 км в сторону Горячего Ключа.