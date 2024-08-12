Дороги Краснодарского края признали одними из лучших в России

Состояние дорог в разных регионах России существенно отличается, что обусловлено природными условиями, финансированием и интенсивностью движения.

РИА «Новости», сравнивая долю дорог регионального, межмуниципального и местного значения, составило рейтинг регионов по качеству дорог. Согласно ему, Кубань заняла третье место — доля качественных региональных и местных дорог составляет 84,4%.

Опережают Краснодарский край Москва и Ханты-Мансийский автономный округ — 97,6% и 88,4% соответственно. На четвертом месте Адыгея — 77,1%, далее идут Ставропольский край — 65% — и Ростовская область — 59,3%.

Один из мощнейших проектов в Краснодарском крае — это 120-километровый участок трассы А-289. Он пройдет по новому направлению — в обход населенных пунктов, и обеспечит скоростное сообщение между краем и Крымским полуостровом. Часть дороги уже введена в эксплуатацию.

«А этот участок трассы в районе станицы Марьянской уже на этапе завершения. Сейчас здесь активно работает техника. По итогу трасса облегчит путь к побережью и разгрузить трафик движения в Краснодаре. Как только все работы здесь закончатся, гостям и жителям региона больше не придется стоять в многокилометровых пробках», — отмечает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

До конца 2024 года к нормативному состоянию планируется привести 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях, в частности планируется построить и реконструировать более 602 км региональных автомобильных магистралей. К 2030 году 60% автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения будут приведены в нормативное состояние.

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