Дороги Краснодарского края ночью от снега расчищала 401 единица техники
Общество
15.02.2023 09:18
С вечера 14 февраля на территорию Кубани обрушился сильный снегопад. Из-за этого на некоторых участках трасс затруднено движение транспорта.
Ночью региональные трассы расчищали 318 комбинированных дорожных машин, 16 автогрейдеров, 60 тракторов, 2 бульдозера и 5 экскаваторов-погрузчиков. За сутки на дорогах края израсходовали более 5,6 тыс. т противогололедных материалов.
Утром в регионе продолжает идти снег. На дорогах работают около 300 единиц спецтехники, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре дороги от снега ночью расчищали 46 машин. На путепроводах и в пригороде рабочие устраняли локальные подтопления и обрабатывали дороги от гололеда. К утру 15 февраля магистрали находятся в проезжем состоянии.
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