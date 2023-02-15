Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Дороги Краснодарского края ночью от снега расчищала 401 единица техники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorogi-krasnodarskogo-kraya-nochyu-raschishhali-401-edinitsa-tehniki
Дороги Краснодарского края ночью от снега расчищала 401 единица техники
Фото пресс-службы администрации Сочи

С вечера 14 февраля на территорию Кубани обрушился сильный снегопад. Из-за этого на некоторых участках трасс затруднено движение транспорта.

Ночью региональные трассы расчищали 318 комбинированных дорожных машин, 16 автогрейдеров, 60 тракторов, 2 бульдозера и 5 экскаваторов-погрузчиков. За сутки на дорогах края израсходовали более 5,6 тыс. т противогололедных материалов.

Утром в регионе продолжает идти снег. На дорогах работают около 300 единиц спецтехники, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре дороги от снега ночью расчищали 46 машин. На путепроводах и в пригороде рабочие устраняли локальные подтопления и обрабатывали дороги от гололеда. К утру 15 февраля магистрали находятся в проезжем состоянии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях