В Краснодаре дороги от снега ночью расчищали 46 машин

На путепроводах и в пригороде рабочие устраняли локальные подтопления и обрабатывали дороги от гололеда. К утру 15 февраля магистрали находятся в проезжем состоянии.

С утра тротуары, остановки и подземные переходы продолжили чистить от снега и обрабатывать противогололедными материалами. Работают более 560 специалистов Мусороуборочной компании с привлечением 27 единиц спецтехники.

В течение дня водооткачивающую технику будут направлять по адресам по заявкам жителей. За ситуацией на улицах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также ЕДДС, сообщает пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за дождя и снегопада.

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