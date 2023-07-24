Дорога к морю: в районе Горячего Ключа образовалась пробка длиной 7,2 км

Утром 24 июля в Краснодарском крае зафиксировали несколько серьезных дорожных заторов. По данным сервиса Яндекс Карты на 10:00, одной из самых крупных стала пробка под Горячим Ключом.

Затор растянулся на 7,2 км, на проезд придется потратить около часа.

В районе Молдовановского перевала прерывистая очередь растянулась на 14 км, но проехать ее можно всего за 40 минут.

В Джубге туристов ждет небольшая пробка в 2,7 км, которую можно будет преодолеть за 10 минут.

Затор в 4,6 км образовался в районе Новомихайловского, еще 1,5 км ждут на выезде из поселка. В обратную сторону пробка длиннее — от Ольгинки до Новомихайловского образовался затор в 6,6 км.

Перед Крымским мостом в очереди стоят 650 автомобилей. Ожидание составит более двух часов.

Еще две пробки образовались в Туапсе — в сторону Сочи 5,2 км, в сторону Краснодара — 3,9 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за ночь и утро 24 июля.