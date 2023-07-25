Дорога к морю: самые большие пробки в Краснодарском крае утром 25 июля

Утром 25 июля на Кубани зафиксировали несколько серьезных дорожных заторов.

По данным сервиса Яндекс Карты на 9:00, в Горячем Ключе пробка растянулась на 3,3 км, на проезд уйдет около получаса.

Самый длинный затор образовался перед Молдовановским перевалом — 13,3 км, однако потратить на него придется всего 50 минут.

Следующая пробка ждет в Джубге — почти 3 км, которые займут максимум 10 минут. Стоят машины и в обратную сторону — чуть больше 2 км.

Еще один небольшой затор в поселке Новомихайловском — меньше километра в сторону Сочи, но 3,5 км — в сторону Горячего Ключа.

Почти 1,5 км пробка ждет в Агое в сторону Сочи, столько же машин стоят в обратном направлении.

Небольшие заторы образовались на пути к Туапсе в районе Небуга. В самом Туапсе в сторону Сочи пробка растянулась почти на 9 км, потратить на нее придется 35 минут. В обратном направлении затор немногим меньше — 7 км, но на преодоление понадобится около 50 минут.

Затор появился и в районе Дагомыса — по Батумскому шоссе начиная от поселка Кучук-Дере и заканчивая в самом Дагомысе, около 11 км, на которые нужно потратить не меньше часа.

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