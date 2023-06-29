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Дополнительный автобус на пляж «Суджукская коса» запустили в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnyj-avtobus-na-plyazh-sudzhukskaya-kosa-zapustili-v-novorossijske
Дополнительный автобус на пляж «Суджукская коса» запустили в Новороссийске
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Автобус № 38 начал курсировать по маршруту «улица Малоземельская — проспект Ленина (коса)» с 26 июня.

Сообщается, что это сезонный маршрут, который будет работать только летом. За день автобус будет выполнять 24 рейса.

Первый автобус от улицы Малоземельской будет отправляться в 7:30, последний — в 20:00. От конечной остановки на проспекте Ленина первый рейс маршрута № 38 отправляется в 7:55, последний — в 20:25, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: стоимость проезда на пригородных маршрутах в Новороссийске повысят с 1 июля.

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