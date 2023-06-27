Стоимость проезда на пригородных маршрутах в Новороссийске повысят с 1 июля

Минимальный тариф на проезд составит 33 рубля.

Увеличение цены произойдет на маршрутах № 101М «Кутузовская – Южная Озереевка», № 102М «Кутузовская – Абрау-Дюрсо (Большие Хутора)», № 103М «Кутузовская – Тоннельная», № 104М «Кутузовская – х. Горный», № 105М «Кутузовская – ст. Раевская», № 106М «Кутузовская – ст. Натухаевская», сообщает МУП «МПТН» в Telegram.

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