Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дополнительные стипендии назначили более 200 талантливым студентам Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnye-stipendii-naznachili-bolee-200-talantlivym-studentam-kubani
Дополнительные стипендии назначили более 200 талантливым студентам Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего рассмотрели заявки от порядка 500 человек. Из них стипендии за выдающиеся результаты в профессиональной и учебной деятельности присудили 210 студентам.

В рамках конкурса оценивали успехи в учебе, результативность участия в мероприятиях и олимпиадах. Так, в дополнение к основной выплате 20 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих будут получать 2 тыс. 525 тыс. рублей в месяц, 80 студентов техникумов и колледжей — по 3 тыс. 350 рублей, еще 110 студентов вузов — по 3,9 тыс. рублей.

Кроме того, озвучили результаты конкурса на соискание стипендии администрации Краснодарского края имени академика И. Т. Трубилина для талантливой молодежи, получающей высшее образование. В этом году комиссия присудила семь стипендий студентам КубГАУ и КубГТУ. Они будут дополнительно получать каждый месяц по 3 тыс. 214 рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Госдуме предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов из южных регионов.

Статьи
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Не пропустить начало: как диагностировать деменцию на ранних стадиях
Не пропустить начало: как диагностировать деменцию на ранних стадиях
Враги потенции: врач объяснил, почему мужчинам вредны бургеры, конфеты и пиво
Враги потенции: врач объяснил, почему мужчинам вредны бургеры, конфеты и пиво
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях