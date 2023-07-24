Дополнительные стипендии назначили более 200 талантливым студентам Кубани

Всего рассмотрели заявки от порядка 500 человек. Из них стипендии за выдающиеся результаты в профессиональной и учебной деятельности присудили 210 студентам.

В рамках конкурса оценивали успехи в учебе, результативность участия в мероприятиях и олимпиадах. Так, в дополнение к основной выплате 20 обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих будут получать 2 тыс. 525 тыс. рублей в месяц, 80 студентов техникумов и колледжей — по 3 тыс. 350 рублей, еще 110 студентов вузов — по 3,9 тыс. рублей.

Кроме того, озвучили результаты конкурса на соискание стипендии администрации Краснодарского края имени академика И. Т. Трубилина для талантливой молодежи, получающей высшее образование. В этом году комиссия присудила семь стипендий студентам КубГАУ и КубГТУ. Они будут дополнительно получать каждый месяц по 3 тыс. 214 рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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