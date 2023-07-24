Дополнительные образовательные программы изучают около 625 тыс. детей на Кубани

Такую работу проводят в рамках нацпроекта «Образование», в том числе по федеральной программе «Успех каждого ребенка».

Главная цель программы — повышение качества и вариативности образовательных программ, обновление содержания дополнительного образования, которое сейчас актуально, отметила замглавы Краснодарского края Анна Минькова.

«Важно, чтобы дополнительное образование отвечало вызовам времени и интересам детей с разными потребностями. Кроме того, проект включает в себя модернизацию инфраструктуры и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров», — написала она в Telegram.

В крае более 2,3 тыс. учебных организаций предлагают дополнительные общеобразовательные программы. Благодаря их разнообразию полезные навыки получают свыше 2,2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в финале конкурса «Большая перемена» в «Артеке» 58 школьников представят Краснодарский край.