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Дополнительные образовательные программы изучают около 625 тыс. детей на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-izuchayut-okolo-625-tys-detej-na-kubani
Дополнительные образовательные программы изучают около 625 тыс. детей на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такую работу проводят в рамках нацпроекта «Образование», в том числе по федеральной программе «Успех каждого ребенка».

Главная цель программы — повышение качества и вариативности образовательных программ, обновление содержания дополнительного образования, которое сейчас актуально, отметила замглавы Краснодарского края Анна Минькова.

«Важно, чтобы дополнительное образование отвечало вызовам времени и интересам детей с разными потребностями. Кроме того, проект включает в себя модернизацию инфраструктуры и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров», — написала она в Telegram.

В крае более 2,3 тыс. учебных организаций предлагают дополнительные общеобразовательные программы. Благодаря их разнообразию полезные навыки получают свыше 2,2 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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