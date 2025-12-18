Дополнительные «Ласточки» Имеретинский Курорт — Роза Хутор запустят с 20 декабря

В субботу количество рейсов пригородных поездов в прямом и обратном направлении увеличат с 6 до 18.

В горный кластер Сочи от станции Имеретинский курорт пассажиры смогут отправиться в 9:43, 12:00, 14:00, 15:22, 16:20, 17:07, 18:34, 19:34 и 21:28.

Из Розы Хутор в обратном направлении поезда будут отправляться в 11:00, 12:56, 13:20, 14:28, 16:16, 17:21, 19:22, 20:29 и 22:05.

Также посадку пассажиров организуют на станциях Эсто-Садок и Научный парк.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает официальный Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги.

