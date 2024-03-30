Дополнительные автобусные рейсы организуют в Сочи на время ремонта ж/д переезда

С 1 апреля дорожники начнут аварийно-капитальный ремонт железнодорожного переезда на пересечении ж/д пути с федеральной трассой «Джубга — Сочи».

В связи с ремонтом возможны временные затруднения движения автомобилей на трассе А-147 между ж/д вокзалом Адлера и съездом на аэропорт.

«Работы планируют завершить до старта высокого курортного сезона — до 28 апреля. Для быстрых и комфортных поездок между районами Сочи рекомендуем жителям и гостям курорта отдать предпочтение электричкам, это значительно сократит время в пути. Также на время ремонта рассмотрели все варианты для улучшения транспортной логистики, в частности будет запущен дополнительный маршрут №5, который будет курсировать от ж/д Адлер до аэропорта», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Александр Кулик.

Расписание и движение маршрутов городского и пригородного транспорта можно посмотреть в реальном времени на сайте. Интересующую информацию можно уточнить по телефону единой горячей линии 8-918-665-2-665, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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