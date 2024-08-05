Дополнительную выплату для участников СВО увеличили в Армавире

Повышение выплаты участникам спецоперации обсудили на внеочередной сессии Гордумы.

Депутаты Гордумы приняли единогласно предоставление выплаты от муниципалитета в размере 200 тыс. рублей гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы на срок один год и более до завершения СВО, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Встать плечом к плечу с нашими защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на Госуслуги. Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подписал указ о новой выплате военным за заключение контракта. Согласно указу президента РФ, подписанному 31 июля, военным, заключившим контракт, будут предоставлять единовременную выплату в 400 тыс. рублей. Единовременная выплата будет предоставляться военным, которые заключат контракт на участие в СВО с 1 августа текущего года.