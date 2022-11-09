«Донбасс. Резервный полк»: в Краснодаре покажут документальный фильм о героях ЛНР

Фото пресс-службы Южного военного округа

Показ картины пройдет в рамках фестиваля православных фильмов «Вечевой колокол» в Центральном концертном зале на улице Красной, 5. Работу презентуют 10 ноября в 11:00.

Фильм снимали на передовой с 2014 по 2022 год. Он посвящен 208 резервному полку ЛНР, в котором вместе с военными служат студенты и преподаватели Академии Матусовского, мобилизованные в феврале 2022 года. В июле они вместе с регулярными частями и подразделениями ВС РФ полностью освободили Луганскую народную республику. Сегодня резервный полк помогает бойцам ДНР.

Автор сценария и режиссер — Валерий Тимощенко, директор Краснодарской киностудии имени Н. Минервина.

«Я снял фильм о людях, о своих друзьях, за судьбой которых слежу еще с 2014 года. До этого были два фильма — «Луганская повесть» и «Донбасс. Близкие люди». Героя второго фильма, Алексея Мозгового, недавно отметил президент России Владимир Путин, назвав его Героем Донбасса. Мозговой был командиром команды «Призрак», один из очень умелых полевых командиров. Он начал проводить телемосты с другими полевыми командирами в 2016 году. Там начались переговоры, но он помешал СБУ. После четвертого покушения Алексей Мозговой погиб», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» Валерий Тимощенко.

Фильм «Луганская повесть» получил приз за лучшую режиссуру документального фильма на международном форуме «Золотой Витязь» и приз за личное мужество при съемке документального кино фестиваля «Россия». Фильм «Донбасс. Близкие люди» получил приз за лучший полнометражный фильм фестиваля «Россия» и награду «Золотой витязь».

«Я думал, что эту историю уже завершил, но началась специальная военная операция. Я понимал, что должен дальше прослеживать судьбу своих героев. Я поехал на Донбасс. В общей сложности было пять командировок. Я снял фильм про судьбы этих людей, судьбу полка — как он из испуганной толпы стал одним из самых боеспособных подразделений, которое воюет сейчас вместе со всеми», — поделился режиссер.

С 2014 года многие герои, о которых рассказывали в фильмах, стали командирами нынешних подразделений. Один из них стал командиром резервного 208 полка.

«Резервисты воевать не должны, но война диктует свои условия. Любой боец, который имеет опыт, там на вес золота», — отмечает Тимощенко.

Резервисты 208 полка освобождали Лисичанск, Северо-Донецк, Рубежное. Полностью освободили ЛНР и последними выходили из Красного Лимана в ДНР.

«Я не думал, что мое кино станет настолько актуальным. Преодолена вся та неорганизованность, которая была в начале. На мой взгляд, это кино нужно показывать не только в фестивальных залах, но и там, где готовятся сейчас наши резервисты. Чтобы они видели и не повторяли ошибок», — заключил режиссер, сценарист Валерий Тимощенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 7 ноября открылся фестиваль православных фильмов «Вечевой колокол».